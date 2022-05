L’ex boss della Formula 1 Bernie Ecclestone è stato arrestato in Brasile, trovato in possesso di una pistola detenuta illegalmente mentre si imbarcava in un aereo privato diretto in Svizzera.

L’uomo, 91 anni, è stato fermato all’aeroporto Viracopos di Campinas: durante uno screening ai raggi X la polizia ha trovato nel bagaglio una pistola LW Seecamp.32 non documentata.

Ecclestone ha riconosciuto la pistola e ammesso di possederla, ma ha detto di non sapere che fosse nel suo bagaglio in quel momento.

Dopo aver pagato la cauzione, l’ex patron della Formula 1 è stato liberato per continuare il suo viaggio.

Ecclestone ha guidato la Formula 1 per 40 anni prima di dimettersi nel 2017, è sposato con Fabiana Ecclestone, nata in Brasile.

