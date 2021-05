Tutto pronto per il Rally Italia Sardegna 2021: dal 3 al 6 giugno, con partenza dal porto di Alghero, la gara attraverserà i territori di 21 comuni del nord Sardegna.

"Il Rally rappresenta un'importante vetrina in grado di presentare una Sardegna pronta a ripartire e decisa a ridare impulso alla sua economia turistica, anche puntando sui grandi eventi che consentono di promuovere l'immagine in campo nazionale e internazionale, grazie al risalto garantito dai media", ha detto in conferenza stampa nella sala consiliare del Comune di Olbia l'assessore regionale della Programmazione e Bilancio, Giuseppe Fasolino.

Il rally è giunto alla diciottesima edizione ed è organizzato dall'Automobile club d'Italia.

"Lo sport come simbolo della ripresa, dopo le difficoltà dovute all'emergenza sanitaria - ha aggiunto l'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, collegato in videoconferenza - Queste manifestazioni dimostrano che l'Isola è pronta ad ospitare turisti in sicurezza e sono anche un'opportunità per gli amministratori locali, che potranno promuovere i propri territori grazie alla creazione di un 'Villaggio Sardegna' al porto di Olbia, dove saranno organizzate degustazioni di prodotti enogastronomici, oltre a momenti dedicati ad artigianato, tradizioni e cultura".



"Manifestazioni come il Rally hanno importanti ricadute economiche sul territorio e possono dare nuovo impulso anche al turismo - ha concluso l'assessore Fasolino - Perciò, la Regione investe con convinzione su questo tipo di eventi. In questo caso, con la Sardegna nuovamente in 'zona bianca', assume anche un ulteriore valore legato ad un auspicabile ritorno alla vita normale".

