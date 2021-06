Campioni non si nasce, si diventa. Con passione, sacrificio, determinazione e quel talento coltivato giorno dopo giorno, che ti porta a superare tutti. Come ha fatto Roberto Ferrara a Vallelunga, conquistando il gradino più alto del podio nella Coppa Italia velocità, categoria piloti non professionisti.

Il giovane è stato ricevuto in municipio dal sindaco Gigi Concu e ha raccontato il suo amore per le due ruote, iniziato con la mini moto regalata dal papà Omar quando aveva appena quattro anni, e di quel sogno del Motomondiale che si porta appresso da allora ma che richiede un grande impegno finanziario per partecipare a ogni gara. Roberto Ferrara, abituato a correre a 270 chilometri orari, non si ferma: studia la sera, e il resto della giornata lo trascorre lavorando nell'officina di famiglia per mettere da parte i soldi.

"Perché la passione l'ha portato in alto – ha detto il sindaco Concu -, ma non basta per alimentare il suo sogno, servirebbe uno sponsor che scommettesse sul nostro orgoglio selargino. Chi può si faccia avanti, per consentire a questo ventenne di continuare a sognare e di far sognare tutti noi. Siamo orgogliosi di lui un giovane che ha idee chare, pronto ad ogni sacrificio per centrare i suoi obiettivi".

