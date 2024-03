Al via il Mondiale 2024 di Formula 1, e ci si ritrova così come ci si era lasciati. Con il solito Max Verstappen davanti a tutti: il pilota della Red Bull ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Bahrein, prima gara stagionale

Accanto al campione del mondo in prima fila che la Ferrari di Charles Leclerc (staccato di 228 millesimi), alle loro spalle la Mercedes di George Russel e l’altra Rossa, quella di Carlos Sainz.

Quinta posizione per la seconda Red Bull guidata da Sergio Perez, poi la Aston Martin di Fernando Alonso. In quarta fila le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, nono uno Lewis Hamilton in difficoltà con la sua Mercedes, decimo posto per la Haas di Nico Hulkenberg.

«Abbiamo fatto un passo avanti ma dobbiamo aspettare la gara per capire quanto sia grande questo passo. Siamo convinti comunque che la Red Bull sia ancora avanti», ha commentato Leclerc.

