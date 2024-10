Domenica piena colpi di scena al 12º Rally Terra Sarda, che nella giornata di oggi avrebbe dovuto vedere i piloti impegnati nei doppi passaggi sulle tre speciali di giornata, Aglientu e Luogosanto e Porto Cervo.

Invece, dopo il primo passaggio e il riordino a Porto Cervo, la direzione di gara ha comunicato che «a causa dei ritardi per incidenti occorsi in Ps 7 e 8, che hanno richiesto l’intervento di due ambulanze e dei mezzi di decarcerazione, vengono annullate le Ps 11 e 12». Incidenti senza conseguenze significative per gli equipaggi ma che hanno causato dei ritardi sulla tabella di marcia. Di conseguenza, la gara si concluderà dopo il passaggio sulla Porto Cervo 2, accorciata a 2,5 km e riprogrammata alle 14.50. Premiazioni alle 15.15 al Molo Vecchio di Porto Cervo.

La Porto Cervo Racing, scuderia organizzatrice del 12° Rally Terra Sarda e 4° Rally Terra Sarda Storico, ha spiegato: «L’annullamento delle ultime due prove speciali in programma - Aglientu e Luogosanto - avvenuto a causa del ritardo accumulato dopo l’effettuazione del primo giro di prove speciali della giornata odierna, legato all’intervento di due mezzi di soccorso durante lo svolgimento della settima ed ottava prova speciale, con casi che hanno fatto registrare prognosi di lieve entità. L’ulteriore tempo tecnico richiesto dal ripristino delle idonee condizioni di sicurezza ed il conseguente disagio arrecato ai partecipanti nel raggiungimento dei mezzi di trasporto agli orari prestabiliti dalle compagnie marittime, ha obbligato la direzione gara a concludere anzitempo la manifestazione, con la decima prova speciale che manderà in archivio il confronto».

Nelle prime prove. Il gallese Pryce, navigato da Jonathan Furniss, ieri aveva vinto 4 delle 6 speciali e chiuso al comando il Day1, e oggi aveva vinto la prima speciale, la Aglientu 1, prima di commettere un errore nella Luogosanto 1 che lo ha costretto al ritiro. Out, sulla stessa prova, anche il pilota di casa, Vittorio Musselli, che era in gara su Toyota Yaris Gr Rally 2 ed era in quinta posizione. A prendere il comando è stato così il monegasco Alberto Roveta, che navigato da Nicolò Gonella su Skoda Fabia R5, ieri aveva riaperto i conti dominando l’ultima speciale e oggi ha provato a incrementare il vantaggio vincendo i primi passaggi sulla Luogosanto e sulla Porto Cervo 1. A una prova dal termine, secondi Gessa-Pusceddu, a 34”6, terzi Ronzano-Andreis a 43”2.

