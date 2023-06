Il 20º Rally Italia Sardegna, 6º round del mondiale Wrc organizzato dall’Aci col supporto della Regione Sardegna, si è aperto nel pomeriggio di oggi con la prova speciale cittadina Olbia-Cabu Abbas, 3,23 chilometri disegnati nel cuore del capoluogo gallurese. La più veloce delle 9 Rally1 è stata la Hyundai i20 N guidata dal finlandese Lappi, che era già stato il più veloce nello shakedown di Loiri questa mattina.

Secondo crono per gli estoni della Ford, Tänak-Järveola, terzo tempo per per la Hyundai di Thierry Neuville, che ha preceduto le Toyota di Katsuta, Rovanperä e Ogier. Al 34º posto, primi degli italiani, Gamba-Gonella, primi dei sardi Nicola Tali e Massimiliano Frau, in 40ª posizione. Dopo il cappottamento della Fiesta Mk II di Francesco Tali e Chiara Corso, costretti al ritiro, tempi ponderati per i restanti 14 equipaggi.

Domani tre prove, da ripetere due volte: Tantariles (10,71 km, 8.40 e 14.32), Terranova (8,41 km, 9.31 e 15.23) e Monte Lerno-Sa Conchedda (49,9 km, 10.21 e 16.13).

Classifica: 1) Lappi-Ferm (Hyundai i20 N Rally1) in 2’24”9; 2) Tänak-Järveola (Ford Puma Rally1) a 0”2; 3) Neuville-Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) a 0”5; 4) Katsuta-Johnson (Toyota Gr Yaris Rally1) a 0”9; 5) Rovanperä-Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) a 1”2; 6) Ogier-Landais (Toyota Gr Yaris Rally) a 1”3; ; 40)Tali-Frau (Skoda Fabia Rally2 Evo) a 14”.

