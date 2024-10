Ieri, a mezzanotte, si sono chiuse le iscrizioni al 21esimo Rally dei Nuraghi e del Vermentino, quinta e penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, valido come round della Coppa Rally di Zona 10 e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport. Ci sarà tempo fino alle 18 di lunedì 21, invece, per iscriversi al sesto Rally Vermentino Historicu (valido per il Campionato Italiano Rally Terra Storico per il Regionale) e al quinto Baja Terre di Gallura (penultimo appuntamento del Campionato Italiano Cross Country Side by Side).

In attesa dell’elenco iscritti del Rally Moderno, che verrà svelato a ore, la Rassinaby Racing, che organizza la manifestazione con il supporto della Regione Sardegna, di Ac Sassari e di Aci Sport Delegazione Sardegna, si prepara a presentare il triplo appuntamento tricolore nella conferenza stampa che si terrà domani, alle 11, all’Arboreto Mediterraneo del Limbara dell’Agenzia Forestas, a Berchidda.

Accanto alla manifestazione sportiva (unico rally su terra in Sardegna dopo il Mondiale Wrc), l’organizzazione ha lavorato a una serie di eventi collaterali che impreziosiranno il weekend tricolore e promuoveranno le eccellenze del territorio. Nel programma c’è una gradita conferma, l’evento enogastronomico, e una novità esaltante, che consentirà ai vincitori di sfidare, al simulatore, un tris piloti davvero speciale.

A Berchidda, in occasione del Rally dei Nuraghi e del Vermentino, nascerà la RaceRoom, una sala con i simulatori della Wac Arena Olbia, con cui la Rassinaby Racing ha rafforzato la partnership nata del 2023. Il progetto si sviluppa in due direzioni, con due contest differenti. Il primo è l’E-Rally dei Nuraghi e del Vermentino (E-rnv): sarà possibile partecipare, con iscrizione gratuita, sia online, sia coi simulatori della Wac Arena ad Olbia all’E-rnv, gia online con sei prove simili a quelle del percorso 2024. I sei finalisti si affronteranno poi a Berchidda venerdì 25 ottobre, nella RaceRoom. Verranno premiati i primi tre classificati. Il secondo filone è il Challenge, che garantirà ai concorrenti la possibilità di sfidare un campione nella propria prova preferita. I piloti da affrontare saranno Paolo Diana nella prova di San Marino, Jakko Lavio in una prova finlandese o Valentino Ledda in una prova sarda su terra.

Grande attesa anche per la seconda edizioni di “A Tavola col Vermentino di Gallura docg”, che la Rassinaby Racing ha scelto di riproporre e ha organizzato in collaborazione con il Comune di Berchidda e la Strada del Vermentino di Gallura Docg.

Sabato 26 ottobre, subito dopo le premiazioni e per tutta la serata, Piazza del Popolo ospiterà le cantine vitivinicole di Berchidda e alcuni produttori della Strada del Vermentino di Gallura Docg.

