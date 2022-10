Weekend motoristico da incorniciare per la Sardegna, che si gode il titolo di Campioni Italiani di 4º Raggruppamento conquistato a Sanremo da Sergio Farris e Giuseppe Pirisinu nella propria stagione d’esordio nell’Italiano Rally Autostoriche Aci Sport.

Nel frattempo, al Mugello, il sassarese Omar Magliona ha siglato una doppietta che gli ha consentito di balzare in testa al Master Tricolore Prototipi e, allo Slalom di Oliena, Enrico Piu è tornato alla vittoria e secondo titolo regionale assoluto è solo una formalità.

Ciras. Farris e Pirisinu, equipaggio portacolori dell’Ac Sassari su Porsche 911 Sc Gruppo B del Team Guagliardo, si sono presentati al 37º Sanremo Rally Storico con tre punti di vantaggio sugli inseguitori e, in virtù del 7º posto assoluto, 3º di raggruppamento e classe ottenuti nella città dei fiori hanno portato a casa il titolo tricolore di 4º Raggruppamento. Out prima della 4ª speciale gli algheresi Di Lauro-Nuvoli.

“È stato un weekend molto impegnativo, avremmo potuto fare una gara di gestione, ma la sorte ha voluto che dovessimo lottare fino all’ultimo per portare a casa questo importantissimo titolo nazionale. Ringrazio il Team Guagliardo che ha messo a nostra disposizione una Porsche sempre al top, la Scuderia RoRacing che ci ha accolti a braccia aperte, e tutti gli sponsor che ci hanno supportato per tutto il campionato, senza sarebbe stato impossibile realizzare un’impresa di questo genere”, ha commentato l’algherese Farris.

“È stato bellissimo tagliare il traguardo dell’ultima speciale ed esplodere di felicità dopo un campionato sudato e sofferto. Ringrazio Sergio per avermi scelto per correre al suo fianco e dedico questo titolo a tutti coloro che hanno sempre creduto in me, alla mia famiglia, a mio padre e a tutti gli amici che ci hanno sostenuto, senza mai dimenticare gli sponsor”, ha aggiunto il navigatore gallurese Pirisinu.

Pista. L’esperienza e la determinazione hanno permesso a Omar Magliona (Norma M20 Fc) di cancellare con una doppietta all’esordio al Mugello il ritardo di 18 lunghezze che aveva sul leader della generale, Massimo Wancolle. Un’impresa se si pensa che il turritano aveva saltato le libere del venerdì per dei problemi meccanici e sabato ha vinto gara1 partendo dalla 9ª posizione ripetendosi poi la domenica partendo dalla 5ª. Il sassarese, adesso, è in testa con 4 lunghezze di vantaggio e le due gare che si correranno a Misano, il 5-5 novembre, saranno decisive per l’assegnazione del titolo.

Trasferta bresciana sfortunata, invece, per Giorgio Basoli, campione regionale Karting nella X30 Senior. Sul Circuito di Franciacorta, teatro della 21ª finale Internazionale Easykart, il quindicenne cagliaritano in gara nella Bmb Challenge è stato costretto al ritiro da un guasto meccanico a due giri dal termine della finale in cui era 8º e a caccia di un posto tra i primi cinque.

Aci Oristano. Il presidente dell'Automobile Club Sassari, Giulio Pes di San Vittorio, è stato nominato commissario straordinario di Aci Oristano dopo la scadenza naturale del mandato del presidente oristanese Mario Maulu. "Mi appresto a onorare l'incarico con spirito di servizio verso la Federazione Aci", ha dichiarato Pes.

Slalom. Il 2º Slalom Città di Oliena - Memorial Franco Sale, ha registrato il ritorno al successo del leader del campionato regionale Enrico Piu dopo quattro successi consecutivi di Enea Carta. Piu, che ha siglato il miglior tempo nella terza manche, è salito sul gradino più alto del podio davanti a Carta e a Fabrizio Magliona e, a una gara dal termine, è a un soffio dalla certezza matematica del titolo. “Dopo due manche sottotono a causa di uno scarso feeling con le gomme, sono riuscito ad essere concreto come non lo ero da un po’ e sono contentissimo di essere tornato in me” ha commentato il pilota ittirese. “Un successo pesantissimo, per la certezza matematica della vittoria venerdì mi basterà fare le verifiche della prossima gara, a Dorgali, per acquisire il bonus partecipazione, e a quel punto il risultato della gara sarà influente. È stata una bella battaglia con Enea, sono felice”.

Classifica: 1) Piu (Formula Gloria), 124,77 punti; 2) Carta (Radical Prosport), 125,49; 3) Magliona (F. Gloria), 125,59; 4) Marcello (F. Gloria), 125,77; 5) Manca (F. Gloria), 128,34; 6) Tilloca (Sport Tag), 129,24; 7) Acquas (Global Gt Lights), 133,48; 8)Idili (Kawasaki Ir Sport), 140,28; 9) Sale (Fiat X1/9),140,60; 10) Collu (500 Proto), 141,10.

