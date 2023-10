Trasferta toscana per Omar Magliona, che nel fine settimana sarà impegnato al Mugello nel quinto e penultimo round del Master Tricolore Prototipi, serie nazionale organizzata da Pnk Motorsport in cui ha siglato sei vittorie consecutive.

Oggi in programma le libere, alle 17 di domani le due sessioni di qualifica e domenica le due gare di 25 minuti, alle 9 e alle 15 (live su Ms Motor Tv, canale 229 Sky). Al pluricampione sassarese basterà conquistare quattro punti per bissare il titolo vinto nella stagione 2022, il primo in pista dopo una brillante carriera nelle cronoscalate in cui ha collezionato 9 successi tricolori

“Il Mugello è un circuito esaltante e ci arriviamo sperando di chiudere i giochi per il titolo. Però è chiaro che con la squadra non ci presenteremo tanto per raccogliere qualche punto, perché l’obiettivo resta sempre quello di competere per la vittoria e cercare di gareggiare al meglio delle nostre possibilità”, ha sottolineato Omar Magliona. “Proprio al Mugello lo abbiamo fatto anche lo scorso anno vincendo entrambe le gare e lo stesso impegno abbiamo messo in ogni weekend di gara in questa stagione. Siamo pronti, il meteo promette bene e quindi ci sono tutte le condizioni ideali per concentrarci su noi stessi e dare il massimo”.

A bordo della Norma M20 Fc di Cms Racing Cars classe Cn, Magliona proverà dunque ad archiviare la pratica prima dell’ultimo round, in programma a Misano il 5 novembre. La vettura, preparata dal team toscano Cms Racing Cars e motorizzata da Lrm, è stata di recente "protagonista" del film “The Race of Love”, che uscirà in America nel 2024 dopo le première a Cannes e Roma.

