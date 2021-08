Prima la grande paura, poi la vittoria a sorpresa di Jorge Martin che si è aggiudicato sulla sua Ducati Pramac il Gran Premio di Stiria in Austria. E’ il primo trionfo in carriera sia per il piolota spagnolo che per il team.

Alle sue spalle la Suzuki di Mir e la Yamaha del leader della classifica piloti Fabio Quartararo, che allunga su Zarco (sesto) portando a 40 i punti di vantaggio.

Tredicesimo Valentino Rossi nel primo Gp dopo l’annuncio dell’addio alle corse.

La gara ha avuto due partenze. E’ stata fermata al terzo giro, quando una carambola tra Pedrosa e Salvadori ha causato un forte incendio sulla pista, per fortuna senza gravi conseguenze. Salvadori, italiani a bordo dell’Aprilia, non è ripartito al secondo via: si è fratturato un malleolo e salterà anche il prossimo Gran Premio.

Marc Marquez è finito ottavo. Male le Ducati ufficiali, con Pecco Bagnaia undicesimo e Jack Miller caduto mentre andava all’inseguimento del podio.

(Unioneonline/L)

