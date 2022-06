Il francese Fabio Quartararo su Yamaha vince il Gran Premio della Catalogna, nona prova del mondiale MotoGp, e consolida la sua leadership nella classifica piloti.

Il campione in carica precede le Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco sul podio. Quarto Mir su Suzuki, quinta l’Aprilia di Aleix Espargaro, autore di un errore clamoroso a questi livelli. Lo spagnolo, che era secondo, pensava di aver concluso la gara quando mancava ancora un giro, dunque ha rallentato perdendo tre posizioni. E deve ringraziare gli ampi distacchi che si erano creati se non è finito ancora più indietro.

Sesto Luca Marini su Ducati, chiudono la top ten Vinales, Binder, Oliveira e Alez Marquez. Prova sfortunata per Pecco Bagnaia, a terra alla prima curva a causa di un errore del giapponese Nakagami che, oltre a far cadere l’azzurro, ha escluso dalla corsa anche Rins. Zero punti anche per Enea Bastianini, caduto a 17 giri dalla fine.

