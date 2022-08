Francesco Bagnaia su Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio d'Austria classe MotoGp.

Allo Spielberg il pilota torinese ha preceduto il leader del Mondiale e campione del mondo con la Yamaha, Fabio Quartararo, e il compagno di squadra Jack Miller.

Quarto è Luca Marini, il fratellastro di Valentino Rossi, su Ducati, davanto al francese Johann Zarco.

Arriva un pesante zero per Enea Bastianini, che era partito in pole position: la Ducati del Team Gresini subisce un problema tecnico e costringe il riminese a fermarsi a pochi giri dal via. Out anche Franco Morbidelli (Yamaha) e Jorge Martin (Pramac), che era in lotta per il podio.

