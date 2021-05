Fabio Quartaro trionfa al MotoGp d’italia.

Sulla pista del Mugello il pilota Yahama ha tagliato per primo il traguardo davanti a Joan Mir su Suzuki e a a Miguel Oliveira che ha superato i limiti di pista. Quarto Johann Zarco su Ducati.

Valentino Rossi su Yamaha Petronas deve invece accontentarsi del decimo posto. Caduta invece per Francesco Bagnaia su Ducati che era in testa e out anche Marc Marquez su Honda.

