La Ducati dell’australiano Jack Miller conquista il Gp di Motegi, in Giappone, da sempre considerato in realtà una roccaforte della Honda. Il pilota ha dominato la gara fino all’ultimo metro. Niente da fare invece per Francesco Bagnaia, che è scivolato all’ultimo giro, proprio mentre tentava di attaccare Fabio Quartararo, all’ottava posizione.

Da Motegi esce rigenerato il pluridecorato Marc Marquez che ha chiuso al quarto posto.

Al secondo Brad Binder (KTM), al terzo Jorge Martin (Pramac).

