È in condizioni gravi Tiziano Siviero, l’ex campione del mondo di rally che è rimasto coinvolto in un incidente all’isola d’Elba. Il navigatore, 65 anni, era in moto quando – secondo una prima ricostruzione – è stato travolto da un’auto a Lido di Capoliveri, sulla Provinciale che da Porto Azzurro conduce a Portoferraio.

Violento l’impatto, che ha sbalzato Siviero dalla sella facendogli fare un volo di una decina di metri.

I soccorritori lo hanno trasferito in elicottero all’ospedale Cisanello di Pisa dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Da copilota di Miki Biasion, Siviero ha vinto due titoli mondiali rally.

(Unioneonline/s.s.)

