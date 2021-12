Dopo 22 Gran premi e centinaia di giri, è stato l’ultimo dei 58 previsti sul circuito di Abu Dhabi ad assegnare il titolo del 2021, in una delle stagioni di Formula 1 più avvincenti di sempre.

E non finisce qui. Se in pista si è imposto Max Verstappen, 24 anni, primo olandese a vincere il Mondiale grazie a un sorpasso dei suoi sul sette volte iridato Lewis Hamilton, il vero finale non è ancora scritto.

La Mercedes infatti ha presentato un doppio reclamo per quanto avvenuto durante il regime di safety car degli ultimi quattro giri. La safety, entrata in pista al 53esimo giro per l’incidente di Latifi quando Hamilton aveva un vantaggio rassicurante sull’olandese, ha dato a Verstappen la possibilità di incollarsi al britannico e giocarsi tutto all’ultimo giro, nel quale ha bruciato il sette volte campione del mondo ed è andato a vincere il titolo.

I DUE RECLAMI – Il primo, già respinto, riguarda un presunto sorpasso di Verstappen a Hamilton in regime di safety car, in cui i sorpassi sono vietati. Con il britannico che procedeva molto lentamente, l’olandese lo ha affiancato e ha messo parte del muso avanti. Una manovra con cui Verstappen voleva restare più vicino possibile a Hamilton in fase di ripartenza, che per la commissione di gara non è un sorpasso.

La seconda protesta Mercedes contro l’ordine d’arrivo verte sulla presunta violazione dell’articolo 48.12 del Regolamento Sportivo Fia che descrive come la direzione gara può determinare chi può sdoppiarsi in regime di Safety Car. Poco prima della ripresa, la direzione gara ha deciso che le cinque vetture doppiate in pista tra Hamilton e Verstappen potevano superare la Safety Car. Quelli dietro a Verstappen non sono stati autorizzati a farlo.

LE DICHIARAZIONI – Al di là delle contestazioni c’è grande sportività almeno nelle dichiarazioni a caldo, al termine di un Mondiale in cui sono volate scintille e in alcuni casi anche parole grosse tra i due rivali e le rispettive scuderie.

“Quest'anno lui ed il suo team hanno fatto un lavoro fantastico”, ha detto Hamilton a proposito di Verstappen, il britannico si è andato a complimentare subito dopo la gara. “Ho lottato per tutta la gara, continuando a spingere ed a crederci. La sorte mi ha aiutato? Me lo sono meritato”, le parole del campione del mondo.

