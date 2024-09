Il fiorentino Simone Faggioli - leggenda delle salite con 17 titoli italiani e 13 europei - si è aggiudicato la 62ª Alghero-Scala Piccada, cronoscalata valida per il Campionato Italiano Velocità Nord e Sud con coefficiente maggiorato 1,5 e per il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport.

La manifestazione organizzata dall’Automobile Club Sassari è stata disputata, come di consueto, lungo un tracciato di 5100 metri ricavato sulla Statale 292, che da Alghero conduce a Villanova Monteleone.

Faggioli, al quarto successo dopo quelli del 2005, 2020 e 2023, al volante della Nova Proto Np01-2 ha chiuso le due manche coi tempi di 2’22”87 in gara 1 e 2’22”26 in gara 2. La lotta per il secondo posto è stato un duello tra il siciliano Franco Caruso e il trentino Diego Degasperi, come era accaduto una settimana fa a Iglesias. Stavolta, però, ad avere la meglio è stato il ragusano. Quarto e quinto posto per Cassiba e Lombardi, che hanno preceduto l’algherese Sergio Farris, primo dei sardi.

“La città è stata protagonista diretta di un lungo ed appassionante week end di sport che ha regalato tanta emozione e qualche brivido”, ha sottolineato Giulio Pes di San Vittorio, Presidente dell’Automobile Club Sassari. “Il paddock al centro di Alghero è stato motivo di attrazione attraverso lo spettacolo della competizione. L’interazione con la Regione Autonoma di Sardegna e con l’Amministrazione Comunale ci ha permesso tutto questo e la nostra gratitudine va alle Forze dell’Ordine che ci hanno permesso di far attraversare ai protagonisti e alle auto da gara, tra gli applausi del pubblico, le vie del centro”-.

Il pisano Piero Lottini, su Osella Pa 9/90 Bmw di 4° Raggruppamento, ha vinto entrambe le gare dello Storico, bissando il successo siglato a Sant’Angelo lo scorso weekend.

Classifica top 10 (aggregati): 1) S. Faggioli (Nova Proto NP 01-2) in 4’45”13; 2) F. Caruso (Nova Proto NP 01-2) a 5”81; 3) D. Degasperi (Norma M20 FC Zytek) a 6”65; 4) S. Cassibba (Nova Proto Sinergy V8) a 9”64; 5) A. Lombardi (Oselal PA 21 4C) a 11”82; 6) S. Farris (Wolf GB 08 Thunder) a 28”77; 7) A. Dall’Oglio (Nova Proto NP03) a 36”67; 8) M. Satta (Nova Proto Sinergy) a 40”35; 9 Bondioni (Ferrari 488) a 49”89; 10) Angioj (Osella PA21 Honda) a 52”29.

© Riproduzione riservata