Grandissima rimonta di Max Verstappen che, partito 14esimo in griglia, dopo 12 giri si piazza già in testa alla gara e non la molla più andando a vincere il Gran Premio del Belgio a Spa Francorchamps e ipotecando praticamente la vittoria del Mondiale.

Un dominio schiacciante delle Red Bull che fanno doppietta in Belgio, con Perez alle spalle del compagno di squadra e il ferrarista Carlos Sainz sul gradino più basso del podio.

Quarto è Russell, davanti ad Alonso. Sesto l’altro ferrarista Charles Leclerc, che ha chiuso la gara di poco davanti ad Alonso ma è stato penalizzato di 5 secondi per aver superato il limite in pit lane.

La top ten si chiude con il settimo posto di Ocon, l’ottavo di Vettel, poi Gasly e Albon.

Verstappen guida la classifica piloti con 284 punti, Perez supera Leclerc e si piazza secondo con 191 davanti ai 186 del ferrarista. Quarto Sainz con 171 punti, poi Russell 170.

(Unioneonline/L)

