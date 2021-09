Valtteri Bottas conquista le qualifiche del venerdì e partirà davanti a tutti nella Sprint Race al Gran Premio di Monza. Secondo Hamilton davanti a Verstappen. Settima e ottava le Ferrari di Sainz e Leclerc. Decimo Giovinazzi.

Hamilton è arrivato staccato dal compagno di squadra di appena 96 millesimi. Alle spalle di Verstappen le McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, poi Pierre Gasly e in quarta fila le due Ferrari (Sainz davanti a Leclerc). Quindi Sergio Perez su Red Bull e l’Alfa Romeo di Giovinazzi a chiudere la top ten.

COSA E’ LA SPRINT RACE – Il nuovo format, già sperimentato a Silverstone in vista del 2022, prevede che le qualifiche del venerdì definiscono una griglia di partenza per una mini-gara di una ventina di minuti che si tiene il sabato e assegna definitivamente le posizioni dei corridori in griglia per la gara di domenica.

