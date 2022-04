Max Verstappen ha vinto la gara sprint del Gp di Imola.

L'olandese campione del mondo ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc. Terzo posto per Sergio Perez con la Red Bull, quarta la Ferrari di Carlos Sainz.

"La partenza è stata molto brutta e non so il perché, troppo pattinamento. Poi ho mantenuto la calma e Leclerc ha finito le gomme, così ho provato il sorpasso alla curva due", ha commentato Verstappen, domani in pole position per il Gran premio vero e proprio.

"So che domani sarà diverso, ma oggi è andata meglio con queste mescole. Sono contento di aver fatto una sprint race pulita", ha aggiunto.

"E' incredibile ogni volta che corriamo in Italia vedere questo sostegno pazzesco, speriamo che domani ci sia un altro finale”, le parole del pilota della Ferrari Charles Leclerc, passato in testa all'inizio della Sprint Race e superato al penultimo giro da Verstappen.

"Partiremo comunque in prima fila domani. Abbiamo faticato con le gomme, dobbiamo analizzare tutto per domani e fare in modo di essere pronti", ha detto il monegasco che ha salutato i tifosi del Cavallino presenti sugli spalti.

