Charles Leclerc partirà in pole position nel gran premio dell'Azerbaigian, ottava prova del mondiale di formula uno in programma a Baku.

Con il tempo di 1' 41"359 il monegasco della Ferrari ha preceduto la Red Bull di Sergio Perez. Terzo tempo e seconda fila per Max Verstappen, quarto tempo per la Ferrari di Carlos Sainz.

Quinto posto per la Mercedes del britannico George Russell davanti al francese Pierre Gasly (AlphaTauri), mentre Lewis Hamilton risulta settimo in qualifica. Indietro le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, rispettivamente undicesimo e dodicesimo, già fuori in Q2.

Da segnalare una bandiera rossa fatta scattare da Lance Stroll, il quale è andato contro le barriere in Q1, danneggiando la propria Aston Martin.

"Il giro mi è sembrato bello. Tutte le pole sono belle, ma questa non me l'aspettavo. Pensavo che la Red Bull fosse più forte, soprattutto dopo Q1 e Q2. Faticavo a credere che potessimo essere veloci. Ma alla fine ho messo tutto insieme e sono riuscito a fare un bel giro. Sono molto contento", ha detto Leclerc, che nella classifica piloti è secondo a 9 punti di distanza da Verstappen e con sei di vantaggio su Perez.

(Unioneonline/L)

