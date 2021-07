Max Verstappen sempre più dominatore della Formula 1.

L’olandese della Red Bull, leader della classifica piloti, ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Austria terza consecutiva.

Accanto a lui nel nono Gran Premio stagionalescatterà in prima fila la McLaren di Lando Norris e l’altra Red Bull di Sergio Perez. Solo quarta e quinta le Mercedes, con Lewis Hamilton che precede Valtteri Bottas.

Deludono le due Ferrari, eliminate in Q2. Sainz e Leclerc partiranno entrambi affiancati in sesta fila, il primo dall’undicesimo posto in griglia, il secondo dal dodicesimo.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata