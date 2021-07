Lewis Hamilton partirà in pole position domani al Gp di Ungheria di Formula 1, in una prima fila di marca Mercedes.

Dietro l'inglese c'è infatti il compagno di scuderia Valtteri Bottas.

Terzo il leader del mondiale, Max Verstappen, in seconda fila assieme all'altra Red Bull di Sergio Perez, che non è riuscito a completare il suo ultimo giro lanciato perché rallentato dal pilota britannico.

Charles Leclerc sarà in settima posizione in griglia, mentre l'altra Ferrari, guidata da Carlos Sainz, partirà dalla 15esima posizione, a causa di un incidente nel finale del Q2.

"È stata una qualifica straordinaria, un giro fantastico, un lavoro di squadra eccezionale, anche da parte di Bottas, stiamo facendo crescere la macchina con lo sviluppo, grazie ai ragazzi in fabbrica. È molto positivo monopolizzare la prima fila dopo tanto tempo", ha commentato Hamilton, che ha dichiarato di non essere infastidito dai "booo" arrivati dagli spalti, dove il pubblico sostiene in prevalenza il suo rivale, Verstappen.

"Quelli che mi fanno 'booo' non raggiungono l'obiettivo - ha aggiunto -, mi danno ulteriore carica, non mi dispiace".

Durante le qualifiche l'asfalto ha raggiunto una temperatura di 60 gradi.

