Settima pole position in stagione e 16esima in carriera per Charles Leclerc, che fa registrare il miglior tempo nel Q3 delle qualifiche del Gran Premio di Francia 2022.

A Le Castellet il pilota monegasco della Ferrari partirà dunque davanti a tutti.

Subito dietro la Red Bull di Max Verstappen, quindi l'altra Red Bull di Carles Perez.

L’altro ferrarista Carlos Sainz, migliore nel Q2, ma penalizzato per il cambio di power unit, partirà invece dalla 19esima posizione.

