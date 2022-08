Max Verstappen conquista la pole position al Gran premio del Belgio. Ma a partire davanti a tutti sarà il ferrarista Carlos Sainz.

Il pilota della Red Bull ha fatto registrare il giro più veloce nelle qualifiche (con il tempo di 1'43"665), ma a causa di una penalità deve lasciare la primissima fila allo spagnolo, che ha ottenuto il secondo tempo (1'44"297).

Il campione del mondo in carica, dunque, dovrà rimontare dal 15esimo posto.

Terzo tempo per la Red Bull del messicano Sergio Perez (1'44"462), mentre l'altra Ferrari, quella del monegasco Charles Leclerc, ha ottenuto il quarto tempo (1'44"553), ma sempre per le penalità, scatterà al via dal 16esimo posto.

A partire dopo Sainz e Perez sarà dunque Fernando Alonso, sesto tempo in qualifica con l’Alpine, ma in virtù della penalizzazione anche del compagno di scuderia Esteban Ocon, può risalire in griglia.

