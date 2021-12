Prima fila Mercedes nel Gran Premio dell'Arabia Saudita. Lewis Hamilton partirà in pole davanti al compagno di team Valtteri Bottas e al leader del Mondiale su Red Bull Max Verstappen, terzo. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc.

Il pilota britannico partirà dunque davanti a tutti, sulla pista che, come lui stesso ha ammesso, non lo mette ha proprio agio. O, meglio, a non metterlo a suo agio è correre in Arabia Saudita.

Le sue parole: "Se mi sento a mio agio qui? No, non direi che mi sento a mio agio. Ma lo sport ha preso la decisione di correre qui". Riferimento alle limitazioni dei diritti umani nel Paese, a cominciare da quelli della comunità Lgbt. Per questo, come in Qatar, Hamilton correrà con un casco color arcobaleno.

