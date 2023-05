Giacomo Scattolon e Sauro Farnocchia, su Volkswagen Polo R5, hanno vinto il 28º Rally Internazionale Golfo dell’Asinara disputato tra ieri e oggi sugli asfalti della Rete Metropolitana del Nord Sardegna. La manifestazione organizzata da Aci Sassari è valida come prova d’apertura della Coppa Rally di Zona 9, 2º round del Campionato Regionale, R-Italian Trophy, Trofeo Pirelli Accademia, Michelin Zone Rally Cup e Coppa N5 Asinara.

La gara. L’equipaggio licenziato Aci Sassari è stato in testa dalla prima all’ultima speciale e ha vinto ben sette delle otto prove previste, lasciando la prima di stamane, la Pedraia 1, ai secondi classificati, Marino Gessa e Salvatore Pusceddu. Il pilota arburese, ieri terzo dopo le prime quattro speciali, ha recuperato una posizione e ha chiuso alle spalle del pavese, che ha definito «di un’altra categoria», e davanti a Giuseppe Mannu e Angelo Medas, autori di una grande prestazione alla prima su una “quattro ruote motrici” e capaci di mantenere il podio, pur scendendo di una posizione rispetto al sabato sera, nonostante un problema all’intercooler che li ha condizionati nella giornata di oggi. A completare la top5, i vincitori del 2022, Auro Siddi e Giuseppe Maccioni, che hanno preceduto Vittorio Musselli e Giuseppe Pirisinu. Primi tra le “due ruote motrici” Andrea Pisano e Salvatore Musselli.

Nello Storico, successo di Gianluca Mannazzu e Simone Bertoletti (Renault 5 Gtt, in 50’32”) davanti ad Alessandro Leoni e Loretta Arca (Ford Sierra Csw, a 5’16”5) dopo il ritiro di Pietro ed Enrico Pes di San Vittorio, rispettivamente primo e secondo dopo le otto speciali in programma ma costretti al ritiro per incidente nell’ultimo trasferimento.

I commenti. «Anche l’edizione 2023 è stata un successo, siamo molto soddisfatti, poiché gli sforzi organizzativi ci hanno portato un ottimo risultato», ha commentato Marco Pala, vice presidente dell’Aci Sassari. «Entusiasmante la sfida tra i primi tre equipaggi dell’assoluto del Rally Moderno, ricco di colpi di scena così come lo Storico, che si è rivelato un po’ sfortunato per i primi due equipaggi, non arrivati sul podio. Un arrivederci al 2024».

«Una seconda edizione importante», ha aggiunto Mario Conoci, sindaco di Alghero, che ha ospitato la cerimonia di premiazione ai Bastioni Cristoforo Colombo, «per una gara che era tornata nel 2022 dopo 17 anni di stop e che mi paia cresca anno dopo anno, come tutti gli eventi organizzati da Aci Sassari e Aci Sport. Questo è molto importante perché gli eventi, per potersi consolidare sul territorio e avere un valore dal punto di vista promozionale ed economico - si pensi alla ricettività che si registra nei giorni dell’evento - hanno bisogno di continuità. L’obiettivo delle tante amministrazioni comunali e dell’Area Metropolitana che stanno dietro questo Rally a fianco di Aci Sassari», ha concluso il primo cittadino, «è proprio avere un appuntamento dall’alto contenuto agonistico, che tocchi tutto il territorio e diventi un riferimento come già sono altre manifestazioni che ospitiamo, a partire dalla Alghero-Scala Piccada».

Top10: 1. SCATTOLON-FARNOCCHIA (VW POLO) in 39'19.6; 2. GESSA-PUSCEDDU (SKODA FABIA) a 38.6; 3. MANNU-MEDAS (SKODA FABIA) a 54.8; 4. SIDDI-MACCIONI (SKODA FABIA) a 1'05.1; 5. MUSSELLI-PIRISINU (SKODA FABIA) a 1'42.1; 6. VANNI-MURRANCA (SKODA FABIA) a 1'48.2; 7. BRIGAGLIA-FRAU (SKODA FABIA) a 1'59.0; 8. PISANO-MUSSELLI (PEUGEOT 208) a 2'04.2; 9. LOCCI-MUSU (SKODA FABIA) a 2'23.5; 10. GHISU-DEMONTIS (PEUGEOT 208) a 2'33.8.

