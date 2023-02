La Ferrari ha scelto il giorno degli innamorati per presentare la nuova monoposto SF-23 che parteciperà al prossimo Mondiale di Formula 1, al via il 5 marzo con il Gran Premio del Barhein.

Durante la cerimonia a Maranello e nel circuito di Fiorano modenese, è stata svelata la nuova Rossa. Nessuna rivoluzione eclatante rispetto alla passata stagione: sull'ala posteriore è tornata la scritta «Ferrari» che aveva già conquistato tutti a Monza l’anno scorso, quando le F1-75 sfoggiarono una livrea celebrativa ad hoc per la gara di casa. Il rosso ovviamente resta il colore principale, ma c'è spazio anche per il nero che si staglia sulla livrea: si intravede infatti la fibra di carbonio non verniciata di rosso.

«La nostra sfida è vincere e portare la Ferrari davanti a tutti», ha dichiarato il team principal del Cavallino rampante Frederic Vasseur, «l'obiettivo di tutti è tornare alla vittoria, sento l'entusiasmo della gente e di tutti coloro che lavorano per questa squadra, questo evento è il modo migliore di iniziare la stagione. Un momento molto intenso, la cosa più importante è tornare al successo e mantenere le promesse».

Dopo aver mostrato le immagini della macchina, la vettura è stata portata in pista da Charles Leclerc, che ha vinto il sorteggio con la monetina con il compagno di scuderia Carlos Sainz.

«Non vedo l'ora di tornare in macchina sperando di vincere il campionato. Il nostro obiettivo è vincere», ha commentato il pilota monegasco, «c'è tanta passione, è sempre incredibile qui. E succede solo per la Ferrari e questo che la rende molto speciale. È favoloso essere a Fiorano con così tanti tifosi. Non vedo l'ora di tornare in macchina per provare a vincere».

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata