Nemmeno il tempo di iniziare, è già si mette in salita il secondo weekend di gare per la Ferrari. Dopo l’esordio a secco in Bahrain, Charles Leclerc è stato penalizzato di dieci posizioni per il prossimo gp in Arabia Saudita, a Jeddah.

A far scattare la sanzione, il doppio guasto alla centralina nella prima gara: l’utilizzo della terza implica automaticamente la penalità, col pilota monegasco che partirà da un -10 rispetto al piazzamento delle qualifiche.

(Unioneonline/L.Ne.)

