Spelndida doppietta Ducati al Gran Premio di Francia di MotoGp. E per un soffio è saltata la tripletta, visto lo scivolone di Pecco Bagnaia, che dopo aver ottenuto la pole era in testa alla corsa quando è caduto alla curva 13 del 22esimo giro, quando ne mancavano sei alla bandiera a scacchi.

Sul circuito di Le Mans vince Enea Bastianini del team Gresini in 41’34’’613, terza affermazione stagionale per lui dopo il Qatar e Austin. Alle sue spalle, staccato di oltre 2 secondi e mezzo, l’australiano Jack Miller. Sul terzo gradino del podio Aleix Espargarò su Aprilia.

Quarto l’iridato in carica Fabio Quartararo, che rimane in testa al mondiale e precede il connazionale Johann Zarco e lo spagnolo Marc Marquez. In top ten anche Luca Marini, nono davanti a Maverick Vinales.

