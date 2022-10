Pecco Bagnaia vince il Gran Premio di Sepang in Malesia ed è a un passo dalla conquista del Mondiale di MotoGp.

Il pilota piemontese guida la classifica generale con 23 punti di vantaggio sul francese Fabio Quartararo quando manca una sola gara al termine.

È doppietta Ducati in Malesia, con Bagnaia che precede Bastianini al termine di una gara in cui i due piloti italiani sono andati a braccetto e hanno lottato fino all’ultimo giro. Terza posizione per la Yamaha di Quartararo, poi ancora Ducati con Bezzecchi.

In quinta posizione la Suzuki di Rins, che precede la Ducati di Miller e la Honda di Marc Marquez. Chiudono la top ten Binder su Ktm, Zarco su Ducati e Morbidelli su Yamaha.

L’ultimo Gran Premio si disputerà il 6 novembre a Valencia, a Bagnaia basta un 14esimo posto per laurearsi campione anche in caso di vittoria del rivale francese.

(Unioneonline/L)

