Doppietta e trionfo Ferrari nel Gran Premio di Formula 1 d'Australia. A vincere è la Rossa di Carlos Sainz davanti al compagno di scuderia Charles Leclerc. Terza la McLaren di Lando Norris che ha preceduto l'altra freccia d'argento di Oscar Piastri. Per il campione Verstappen, invece, il ritiro a cinque giri dal via.

«Incredibile. Grazie Ferrari, grazie ragazzi, grazie Riki (Adami, ndr), forza, andiamo in parata con Charles» le prime parole di Sainz tra le lacrime dall'interno della sua Rossa subito dopo aver tagliato il traguardo davanti a tutti e a sole due settimane dall'operazione di appendicite che gli aveva impedito di correre in Arabia Saudita. Problema per cui lo spagnolo era in forse per questo weekend ed era stato ancora preallertato Bearman che lo aveva sostituito a Gedda. «Oggi è stata una bellissima gara. – ha poi commentato lo spagnolo dal podio – Mi sono sentito molto bene, anche se un po' rigido, fisicamente non è stato semplicissimo. Ma sono stato fortunato perché ho potuto gestire il passo più o meno da solo, ho gestito le gomme autonomamente. La gara è stata dura ma ovviamente sono molto felice e orgoglioso di tutta la squadra». «La vita è davvero pazzesca – ha poi proseguito – : prima il podio in Bahrain, poi l'appendicite, il rientro, questa vittoria…è davvero una montagna russa, ma sono felicissimo. Max (Verstappen, ndr)? Al primo giro ho capito che potevo stargli dietro e usare il Drs, che qui funziona molto bene. Poi lui ha perso tempo in curva 2 e 3 e l'ho passato. Subito dopo ha avuto problemi ai freni. Peccato, perché sarebbe stata una bella sfida per la prima posizione. Ma onestamente sono felice di portare a casa questa vittoria». «Dovrei operarmi sempre di appendicite», ha poi scherzato.

«Sapevamo che poteva succedere ed è successo. Non è mai facile da digerire. Peccato, nel giro di formazione la macchina sembrava buona» ha invece commentato il campione del mondo della Red Bull Max Verstappen parlando del suo ritiro dopo cinque giri dal via del Gp d'Australia a Melbourne per un problema ai freni della sua monoposto.

«Confermo, ci sono stati problemi ai freni - ha detto l'olandese volante - C'è stato del surriscaldamento, la macchina era molto difficile da guidare. Nel giro di formazione la macchina sembrava buona, peccato non averlo dimostrato. Il problema è stato un bloccaggio al freno posteriore destro. Non è mai bello ritirarsi, è difficile da digerire».

Per Verstappen finisce così la striscia di 9 successi consecutivi e soprattutto di 43 GP portati a termine: l'ultimo ritiro per Super Max era datato Australia 2022.

(Unioneonline/v.l.)

