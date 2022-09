Doppietta italiana e doppietta Ducati nel Gran Premio di MotoGp di Aragon, in Spagna.

Chiude davanti a tutti Enea Bastianini, dopo un sorpasso all’ultimo giro su Francesco Bagnaia che finisce secondo. Sul terzo gradino del podio Aleix Espargaro su Aprilia, alle sue spalle la Ktm di Binder.

Poi altre quattro Ducati, quelle di Miller, Martin, Marini e Zarco. Chiudono la top ten la Suzuki di Rins e la Ducati di Bezzecchi.

Pesante zero in classifica per il leader del Mondiale Fabio Quartararo, costretto subito al ritiro dopo essere caduto per aver tamponato Marc Marquez. Anche lo spagnolo, al rientro dopo quasi quattro mesi, è stato costretto al ritiro.

E ora la classifica mondiale è apertissima, sono solo 10 i punti di vantaggio del francese su “Pecco” Bagnaia. Quartararo ha 211 punti, Bagnaia segue a 201, in corsa anche Aleix Espargaro con 194 punti. Poi c’è Bastianini che di punti ne ha 163.

