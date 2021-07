Addio a Carlos Reutemann.

L'ex pilota della Ferrari è morto a 79 anni. Era stato ricoverato lo scorso maggio per una grave emorragia.

L'argentino è deceduto a Santa Fe, provincia della quale è stato per due volte governatore.

Ha ricoperto anche la carica di senatore nazionale.

"Papà è morto in pace e con dignità, dopo aver combattuto come un campione con un cuore forte e nobile che lo ha accompagnato fino alla fine. Sono orgogliosa per il padre che ho avuto. So che mi accompagnerà ogni giorno della mia vita fino a quando non ci incontreremo di nuovo nella casa del Signore", ha twittato la figlia Cora, che ha annunciato la sua morte.

Pilota di Formula 1 dal 1972 al 1982, ha gareggiato per i team Brabham, Ferrari (due anni, 1977 e 1978, con sei vittorie, un terzo e quarto posto nella classifica mondiale piloti), Lotus e Williams.

Nella sua carriera nella massima categoria ha ottenuto 12 vittorie, 45 podi e sei pole position in 144 gare a punteggio, oltre a due trionfi in gare fuori campionato.

Nel 1981, dopo aver superato il compagno di squadra e primo pilota della Williams Alan Jones, arrivò secondo nel campionato piloti, distanziato di un solo punto dal campione Nelson Piquet.

"È così triste sentire la perdita di uno dei miei eroi, Carlos Reutemann. Era un grande campione della F.1, un vero gentiluomo e un vero amico. Tutti i miei pensieri sono con la sua famiglia", ha scritto su Twitter il presidente della Fia Jean Todt.

