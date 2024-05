Sono trascorsi 5 anni dalla morte di Andreas Nikolaus Lauda, detto Niki.

Il pilota, imprenditore e dirigente sportivo era nato a Vienna, il 22 febbraio 1949. Il 20 maggio del 2019 muore, a causa di una insufficienza renale, in una clinica di Zurigo.

Nella sua carriera è stato tre volte campione del mondo di Formula 1 (nel 1975 e 1977 con la Ferrari e nel 1984 con la McLaren), ha fondato tre compagnie aeree - la Lauda Air, la Fly Niki e la Laudamotion -, e per due stagioni ha diretto la Jaguar.

Come pilota è considerato uno dei migliori. Il suo soprannome? “Il computer”, per la freddezza che mostrava quando si metteva al volante. Alcuni numeri: ha disputato 171 Gran Premi, vincendone 25, segnando 24 pole position e altrettanti giri veloci. Ha guidato per March, BRM, Ferrari, Brabham e McLaren.

Niki Lauda (Ansa)

Nel 1976, il grave incidente avvenuto sul circuito del Nürburgring Nordschleife che gli ha lasciato sul viso profonde cicatrici. Da quel momento ha sempre indossato un berretto rosso per nasconderle parzialmente.

Nel 2005 la sua compagna Birgit Wetzinger gli ha donato un rene perché Lauda soffriva di una malattia da diversi anni, e in precedenza era stato il fratello Florian a donargli un altro rene.

Il 2 agosto 2018 viene ricoverato a Vienna per le complicanze dovute a un’infezione polmonare, subendo un trapianto di polmone.

Trascorso circa un anno di degenza, muore nella notte tra il 20 e il 21 maggio 2019. Per la sepoltura aveva chiesto di indossare la tuta dei suoi anni in Ferrari.

(Unioneonline/s.s.)

