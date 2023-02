E’ difficile che le decisioni cambino, nel weekend calcistico i tifosi sardi avranno delle limitazioni per l’accesso agli impianti dove si disputano i match più rilevanti.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, tramite l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, tenuto conto delle segnalazioni arrivate dalle Questure di Venezia e Sassari, suggerisce, per il match di sabato tra i lagunari e il Cagliari l’adozione di una serie di misure organizzative che riguardano la vendita dei tagliandi per i residenti in Sardegna esclusivamente per il settore ospiti e solo ai titolari di tessera del tifoso Cagliari Calcio; l’incedibilità dei biglietti; l’impiego di un adeguato numero di steward; il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

Per il derby sardo di Serie C tra Olbia e Torres, «caratterizzato da profili di rischio», l’Osservatorio suggerisce la vendita dei biglietti solo ai residenti in Provincia di Sassari, l’impiego di un adeguato numero di steward e il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio.

Con tutta probabilità, il timore è che da altre province, in particolare da quella di Cagliari, si intrufolino malintenzionati.

© Riproduzione riservata