Il Cagliari, Carlo Mazzone e Claudio Ranieri. Un legame forte, quello che ha unito i due tecnici, e a loro i colori rossoblù. Fu proprio Mazzone (che aveva allenato il “collega” ai tempi del Catanzaro) a prendere il posto di Ranieri al Cagliari, quando Sir Claudio, nel 1991, accettò le lusinghe del Napoli.

In un’intervista, recuperata negli archivi di Videolina, le parole di Carletto all’arrivo in Sardegna: «Ranieri è stato squisito nei miei confronti», disse in quell’occasione. «Durante la passata stagione ha parlato spesso bene di me in tempi non sospetti. È stato un mio giocatore ed è sempre stato un professionista molto serio e mi fa molto piacere che stia facendo così bene e che abbia fatto bene a Cagliari. Lo ringrazio per aver speso qualche bella parola, spero di fargli fare una bella figura. Potremmo dire che mi manda Ranieri: c’è il famoso film... e mi manda Ranieri».

Poi Mazzone aveva mandato un messaggio ai sostenitori rossoblù: «Io e il Cagliari uniti, penso si possa far bene. Però ve lo dico subito: la domenica dobbiamo fare il tifo eh».

