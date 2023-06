La Germania perde 2-0 in amichevole a Gelsenkirchen contro la Colombia e sprofonda in una crisi di risultati e di gioco.

A meno di un anno dall'Europeo 2024 che stanno organizzando, i tedeschi rimediano la seconda sconfitta consecutiva, a soli quattro giorni dal ko con la Polonia. Si tratta della quarta partita senza vittoria che rende meno sicura la panchina del ct Hansi Flick, contestato dai tifosi dopo la partita. Per i sudamericani in gol Luis Diaz al 54' e lo juventino Juan Cuadrado all'82' su rigore. Qualificati d'ufficio all'Europeo come paese organizzatore dell'evento, i tedeschi non vincono da marzo, quando hanno battuto il Perù (2-0).

Da allora hanno perso contro il Belgio (3-2) e pareggiato contro l'Ucraina (3-3), prima delle due sconfitte contro Polonia e Colombia. Si tratta della prima vittoria della Colombia contro la Germania, in cinque incontri disputati nella storia delle due nazionali.

