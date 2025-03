«Ci sono dei club brasiliani all'orizzonte e nel calcio spuntano sempre nuove opportunità: il mio obiettivo è dare il 100% per il Cagliari sino a fine stagione, poi valuteremo». A parlare è Yerry Mina, difensore rossoblù, in un’intervista al sito spagnolo Relevo. «Negli ultimi mesi ho ricevuto diversi interessamenti, sia la scorsa estate sia anche a gennaio. I miei due agenti, Simone Rondanini e Andrey Martínez, mi mantengono sempre informato delle possibili offerte ma poi sono io che decido con la mia famiglia». Parole che lasciano una porta aperta alla permanenza a Cagliari anche oltre il 30 giugno, data di scadenza del contratto, ma che – allo stesso tempo – non escludono una partenza da svincolato.

Mina è arrivato tredici mesi fa a titolo definitivo dalla Fiorentina. Aveva un accordo fino al 30 giugno 2024, con un’opzione a favore del club per prolungare l’intesa di un ulteriore anno. Clausola che il Cagliari ha poi esercitato appena finita la scorsa stagione, con nuova scadenza nel 2025. A poco meno di quattro mesi dalla fine del contratto, la società sta trattando col difensore e i suoi agenti per un nuovo prolungamento. Fra le possibilità quella di ripetere la stessa opzione vista un anno fa, a favore del club, magari con una clausola che permetterebbe di incassare in caso di volontà del giocatore di partire.

La volontà di Mina, che al momento si trova ad Assemini per il ritiro definito fino alla partita col Genoa, è quella di giocare con continuità. Quello che sta facendo a Cagliari, dove si trova bene ed è un titolare fisso (23 presenze su 27, tutte dal 1’). «La Sardegna mi ricorda molto Cauca, la zona della Colombia dove sono nato», ha detto nell’intervista in Spagna. «Ammiro molto la gente di Cagliari, per quello che mi trasmette dentro e fuori dal campo. Sono sempre positivi e ti incitano sempre, che tu vinca o che tu perda. Quando esco di casa mi accolgono sempre con grande affetto, mi chiedono di restare. È una terra che mi fa sentire una persona speciale e non me lo dimenticherò mai».

Per il suo arrivo a Cagliari è stato decisivo Claudio Ranieri («Mi ha convinto dicendomi che sarei stato felice, e così è stato»). Ma la scorsa estate, appena concluso il cambio in panchina con Davide Nicola, dall’Arabia Saudita è arrivata una proposta ricchissima. Che lo stesso Mina ha rifiutato, preferendo i colori rossoblù. Motivo per cui il prolungamento è un’ipotesi concreta. «La voglia di vincere dei campioni dentro lo spogliatoio del Barcellona rende vincente la tua mentalità. Se cadi devi risollevarti: ho imparato molto lì dentro. E oggi voglio trasmettere questa mentalità ai miei compagni al Cagliari».

© Riproduzione riservata