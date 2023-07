C’è un sardo a dominare il karate. È l’ossese Antonio Soggia, che al campionato mondiale Wufk a Dundee, in Scozia, ha sbaragliato la concorrenza di oltre 5000 atleti. Una piacevole abitudine, quella del titolo iridato, visto che per Soggia è la terza volta consecutiva: era salito sul gradino più alto del podio anche nel 2022, negli Usa, e nel 2021 in Romania.

Il campionato, trasmesso in diretta su Youtube, è durato quattro giorni, con atleti in arrivo da tutto il globo per affrontarsi sul tatami dell’Ice Arena.

Atleta che unisce velocità, potenza e tecnica, Antonio Soggia si è confermato al vertice del karate mondiale. Durante la premiazione ha sventolato la bandiera dei Quattro mori, simbolo del rapporto viscerale che lo lega alla sua terra.

