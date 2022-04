La spiaggia di Ezzi Mannu, nel territorio di Stintino, è circondata da una natura solitaria e selvaggia, a eccezione della presenza della termocentrale di Fiume Santo.

L’arenile è di grandi dimensioni, perché collegato senza interruzioni alle altre spiagge, ed è caratterizzato da sabbia fine e bianca mista a frammenti di quarzo. Il mare è di colore azzurro e poco profondo.

L'ambiente non risulta mai affollato, neppure in alta stagione, tranne nei punti dove si giunge vicini con l’auto. Non è molto pulito: sono presenti posidonie in banchi di piccole dimensioni.

COME RAGGIUNGERLA – Procedendo da Porto Torres verso Stintino si arriva alla borgata agricola Pozzo San Nicola.

Si procede per 3,6 chilometri dopo il bivio, poi si svolta a destra (nord-est) su una strada non segnalata e sterrata e si giunge all’estesa spiaggia.

In alternativa, sempre dalla provinciale per Porto Torres, poco a sud del bivio per la torre e la Spiaggia delle Saline, altre deviazioni sterrate e non segnalate portano verso la costa.

Risulta molto più semplice giungervi a piedi da nord dalla Torre Saline; più a sud-est di Ezzi Mannu l’arenile continua, bellissimo, con le spiaggia La Pazzona, Punta Elice e di Pilo.

