Dopo più di 50 film girati, 4 premi oscar su 24 candidature, 4 Golden Globes, 2 premi al Festival del cinema di Venezia e vari altri riconoscimenti, Woody Allen annuncia che si ritirerà dal cinema dopo l'uscita del suo prossimo film.

Il regista, 86 anni, in autunno inizierà la produzione del suo ultimo lavoro, Wasp 22: “La mia idea è quella di non fare più film e concentrarmi sulla scrittura”, ha detto in un’intervista al quotidiano spagnolo La Vanguardia. Il suo prossimo progetto sarà un romanzo.

L’entusiasmo per il cinema è passato, “anche per le nuove regole sull'uscita dei film in sala e sul loro rapido passaggio allo streaming video”.

Nella sua lunga carriera, Allen ha ricevuto la cifra record di 16 nomination all'Oscar per la migliore sceneggiatura. Ha vinto quattro Academy Awards, di cui uno come miglior regista per “Io e Annie” del 1977.

Il suo film più recente è Rifkin's Festival, che ha incassato solo 2,3 milioni di dollari, raggiungendo gli Stati Uniti in una versione limitata.

Il suo ultimo lavoro, Wasp 22, lo definisce “una sorta di thriller romantico velenoso”, paragonandolo al suo Match Point del 2005. Le riprese del film dovrebbero essere girate a Parigi con un cast tutto francese.

