Olbia e la Gallura protagoniste a “Linea Verde Life”, in una puntata che andrà in onda sabato 5 febbraio (alle 12.20 su Raiuno).

In questa settimana, una troupe si è dedicata alle riprese del programma condotto da Daniela Ferolla e Marcello Masi, che affronta il tema della sostenibilità urbana. Eco, bio, smart, green: sono questi gli assi narrativi, con una finestra di comparazione con le città più green d’Europa.

“Le motivazioni che hanno spinto gli autori a scegliere il nostro territorio – commenta il sindaco Settimo Nizzi – ci fanno capire quanto alcune scelte della nostra amministrazione siano state lungimiranti: Olbia è la prima città in Italia ad aver posto il limite dei 30 Km/h nelle strade urbane, così come avvenuto in molte città europee quali Bruxelles, Parigi, Stoccolma e Barcellona. La scelta non è stata fatto solo per garantire una maggiore sicurezza sulle strade, ma ha significato innescare un circolo virtuoso di miglioramento della mobilità e di gestione degli spazi comuni. Le biciclette vengono usate più volentieri, i pedoni sono più liberi ed i bambini più autonomi”.

Fra le immagini immortalate dalle telecamere quelle relative alla strada scolastica in via Nanni, dove i ragazzi possono arrivare a scuola in sicurezza e magari fermarsi a giocare o a chiacchierare con i compagni prima del suono della campanella, iniziativa particolarmente apprezzata dai cittadini che chiedono a gran voce di replicarla in altre zone della città.

Le altre riprese si sono svolte a San Simplicio, al parco Fausto Noce, a Porto Romano, con i suoi murales realizzati dai giovani artisti e, naturalmente, in piazza Crispi e sul lungomare. Tra le tipicità del territorio, focus sulla molluschicoltura, e poi la meravigliosa isola di Tavolara.

La puntata vedrà poi approfondimenti su altre tipicità e preziosità della Gallura.

