Cosa ci aspetta oggi, 6 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Vi sentite sempre più in balia della corrente. Smettete di lottare e lasciatevi trasportare. Vi porterà in luoghi magici!

Toro – Sentite dentro di voi il vento del cambiamento. Non abbiate paura e cogliete le occasioni più interessanti.

Gemelli – Siete indecisi su una faccenda piuttosto importante: cercate di ritagliarvi il tempo senza affrettare le cose.

Cancro – Amate il rischio, ma attenzione! Cercate di non osare troppo o finirete per scottarvi. Soprattutto oggi, andateci cauti...

Leone – Forse un po’ di sport vi farebbe bene, perché non valutate l’iscrizione a qualche corso o attività interessante?

Vergine – Se avete paura di restare per troppo tempo immobili, non fatelo! Cercate sempre la novità in ogni situazione.

Bilancia – Valutate bene i pro e i contro prima di agire...forse lasciare una situazione stabile è un azzardo troppo grande.

Scorpione – Non c’è niente di meglio di un po’ di buona musica per rilassarsi e staccare la spina. Scegliete un disco e iniziate a ballare!

Sagittario – Avreste voglia di un bel viaggio per rilassare corpo e mente e imparare qualcosa di nuovo. Iniziate a organizzarlo.

Capricorno – Stare all’aria aperta vi fa sentire vivi! Perché oggi non pensate a qualche attività da svolgere in mezzo al verde?

Acquario – Oggi un imprevisto vi impedirà di portare a termine i vostri piani. Che sia un aiuto provvidenziale?

Pesci – State correndo da mesi oramai, ve ne siete resi conto anche voi. È ora di fermarsi e godersi un po’ i traguardi raggiunti.

© Riproduzione riservata