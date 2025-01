Cosa ci aspetta oggi, 24 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Scusarvi troppo non aiuterà la vostra autostima: perché non puntare sull’ironia un po’ più spesso?

Toro: Una situazione spiacevole si sta protraendo più del duvuto, ma attenzione a non avere fretta nel risolverla...

Gemelli: Vi aggrappate a un mare di aspettative che alla lunga potrebbero lasciarvi con le mani in mano. Cauti!

Cancro: Qualcuno si sta rivelando di grande aiuto nel vostro lavoro: ricordate di dimostrare la giusta gratitudine.

Leone: Solo al buio si vede la luce: se oggi è una giornata no, sarà più facile lasciarsi raggiungere dai gesti gentili.

Vergine: Avete lo stomaco in subbuglio e non vi spiegate il perché: forse c’è qualcosa che non volete affrontare?

Bilancia: In questi giorni tenere a freno la lingua non è facile per voi, che avete sempre tenuto tutto dentro...

Scorpione: Non amate particolarmente gennaio, e per questo ogni tanto vi sorprende la tristezza. Un consiglio? Uscite.

Sagittario: Le vacanze hanno fatto emergere alcuni aspetti del partner difficili da affrontare: provate a fare pace.

Capricorno: In questi giorni un pensiero non vi lascia tregua: confrontatevi con qualcuno per fare la scelta giusta.

Acquario: Gli amici sanno di poter trovare in voi un punto di riferimento: non abbiate timore di dire qualche “no”.

Pesci: Siete sempre molto disponibili, ma a forza di dire di sì vi ritrovate ogni volta a fare cose che non vi piacciono.

