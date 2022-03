Cosa ci aspetta oggi, 13 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Vi sentite più sicuri e i rapporti con gli altri si muovono all’insegna della complicità, aumentando la fiducia in voi stessi.

Toro: Non è il caso di prendersela con tutto e tutti quando niente va come dovrebbe. L’umiltà vi condurrà sulla retta via.

Gemelli: Approfittate del giorno festivo per essere concilianti e ben disposti a dar ascolto alle esigenze della persona amata.

Cancro: Lavorate tanto e non dedicate abbastanza tempo alle persone più care. Almeno nel weekend però staccate dalla routine.

Leone: Vedete nemici e oscure trame a vostro danno anche dove non esiste nulla di tutto ciò. State tranquilli.

Vergine: Siete già con la testa alla settimana che inizia. È il momento di consolidare la vostra posizione a lavoro!

Bilancia: Oggi avete il cuore aperto a emozioni dolcissime e suggestioni indimenticabili. E qualcuno se n’è accorto...

Scorpione: Seguite regole di vita sane ed equilibrate e otterrete di sicuro una buona armonia, sia fisica che psichica.

Sagittario: Certe amicizie non vanno buttate, quindi non dite cose di cui potreste pentirvi. È il momento di usare la testa.

Capricorno: Forse è giunto il momento di chiudere un vecchio capitolo per iniziarne uno molto più interessante. A voi la scelta.

Acquario: Imprevisti, ritardi o aperte incomprensioni vanno messe in preventivo quando si prende parte al gioco dell’amore.

Pesci: Attenti a non allargare sconsideratamente i cordoni della borsa. Fate anche attenzione agli acquisti incauti.

