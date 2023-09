Il 9 settembre 1998 muore a Milano Lucio Battisti.

Compositore, cantautore e produttore discografico, era ricoverato da alcuni giorni in ospedale. Le sue condizioni si aggravano l’8 settembre quando viene portato in terapia intensiva al San Paolo. Le cause del decesso, avvenuto a 55 anni, non sono state confermate ufficialmente (Mogol aveva parlato di una cirrosi epatica in forma grave), nell’unico bollettino medico si legge che “Il paziente, nonostante tutte le cure dei sanitari che lo hanno assistito, è deceduto per intervenute complicanze in un quadro clinico severo sin dall'esordio”.

Al funerale vengono ammesse solo 20 persone, tra le quali Mogol, l’amico di sempre. Battisti è stato sepolto nel cimitero di Poggio Bustone, dove era nato il 5 marzo 1943.

(Unioneonline/s.s.)

