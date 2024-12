Si riparte con la discussione in Aula del disegno di legge 45, ma anche con i presìdi e i flash mob della Rete per la Pratobello. Alle 10 riprenderà la corsa del ddl sulle aree idonee, che potrebbe essere approvato ad horas. Ma la mobilitazione di comitati e coordinamenti non si ferma: un piccolo presidio dovrebbe accamparsi con le tende già stasera sotto il Palazzo di via Roma, in attesa del flash mob con cui attivisti in arrivo da tutta l’Isola circonderanno il Consiglio regionale domani, proprio mentre il ddl 45 potrebbe diventare legge.

La Pratobello resta centrale, in questa fase di repowering senza soluzione di continuità, come dimostrano i casi della Nurra, a Saccargia. «Chi voterà a favore del disegno di legge 45, voterà a favore delle aree di accelerazione, meglio note come aree idonee, ovvero per procedure amministrative semplificate e con tempistiche decisamente brevi per la realizzazione dei mega impianti eolici e fotovoltaici», fa sapere Michele Zuddas, avvocato da sempre vicino alla Pratobello 24.

Intanto la Rete per la Pratobello 24 continua a studiare le iniziative per tenere desta l’attenzione dell’opinione pubblica sui principi ispiratori della proposta di legge di iniziativa popolare. Anche a ridosso delle festività natalizie saranno organizzate assemblee informative e manifestazioni nei territori. «Le 211mila sottoscrizioni non sono frutto del caso», è il ragionamento degli attivisti,

