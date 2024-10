Le cicatrici sono profonde, segnate dai quei rami di carbone che ancora si ergono come braccia protese al cielo in un verde indomito che lentamente riconquista i suoi spazi. Qui, tra la Planargia e il Montiferru, la storia è scandita da un crocevia temporale indelebile: “avanti” e “dopo” il grande incendio, quello del 24 e 25 luglio del 2021. Ora a minacciare per sempre questo enclave di storia e natura è una società con diecimila euro versati e una residenza fiscale in un Comune, Celano, in provincia dell’Aquila, lontano mille miglia da queste terre. Eppure le pretese di questi signori, di cui ci siamo occupati già qualche anno fa, sono diventate sempre più concrete. Quel progetto che, per dimensioni e imponenza, sembrava una boutade, ora assume il peso di una minaccia vera e propria, capace di devastare senza appello una delle aree più illibate dell’Isola.

Sono i numeri a renderlo il più invasivo di quelli mai presentati nel suolo terrestre della Sardegna: ben 336 megawatt, ovvero la bellezza di ben 56 pale eoliche, tutte alte 206 metri, per una potenzialità energetica stratosferica, da installare tra Scano di Montiferro, Sindia e Macomer. Sono loro stessi, i progettisti e soci, a dichiarare la sproporzione del progetto con il contesto territoriale. Scrivono impunemente: «l’impianto ha un impatto positivo sull’Ambiente in quanto prevede una produzione utile per il fabbisogno di energia annua di oltre 300.000 famiglie (costituite da 4 persone con consumo medio)». A cambiare il passo di quel progetto è ancora una volta il Ministero dell’Ambiente, con la decisione di riaprire i termini per le pubbliche osservazioni.

Nel frattempo è in corso la verifica delle 210mila firme della Pratobello 24 depositate in Consiglio regionale: forse già tra una settimana il testo arriverà in commissione. L’ipotesi che alla proposa di legge di iniziativa popolare sia assegnata la corsia preferenziale per l’ingresso immediato in Aula si allontana, ma la strada per un esame comunque veloce del testo rimane in discesa. Per ricorrere alla procedura d’urgenza prevista dal regolamento del Consiglio regionale serve il consenso di tutti i capigruppo, e quelli di maggioranza – pur con motivazioni differenti – premono perché la proposta di iniziativa popolare segua l’iter “normale” con l’esame nelle commissioni.

Intanto, ospite a Terralba della Fondazione Berlinguer, l’ex ministro Pierluigi Bersani (Pd) ha detto che la legge Pratobello 24 è la «sacrosanta reazione popolare rispetto alla sproporzione disumana di questi sistemi autorizzativi che pretenderebbero che la Sardegna risolva i problemi del mondo». Secondo Bersani, «una Regione che si preoccupa di delimitare le aree utilizzabili, fa un passo che tante altre Regioni d’Italia non hanno fatto, l’altra strada è darsi degli strumenti perché i benefici che possono derivare da un uso razionale delle rinnovabili ricaschino sui cittadini sardi in termini concreti, a livello di bollette».

