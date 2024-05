Nessuno l’ha vista arrivare. Nemmeno i satelliti. I transponder che dovevano segnalarla dall’altra parte dell’Universo erano rigorosamente spenti. Riaccesi quasi per sbaglio a ridosso della Saras, riverente omaggio al “dio petrolio”. Del resto, la rotta è esattamente quella dell’oro nero. Questa volta, però, su quella nave, dagli indecifrabili geroglifici d’Arabia, c’è ben altro. La missione è coperta come poche. Quando il telegrafo d’altura batte le prime comunicazioni radio verso la terra ferma si ha l’immediata percezione che qualcosa nel Golfo degli Angeli stia per succedere.

Finta sosta tecnica

Il “vergato” appena battuto è ambiguo: sosta tecnica presso Porto Canale di Cagliari. In realtà il comandante aveva da tempo con sè le coordinate d’ormeggio e sapeva perfettamente dove attraccare quel colosso dei mari. Il primo sole aveva già proiettato gli albori sulla laguna, il sale di Santa Gilla era già bianco da un pezzo quando, con l’indifferenza di un canotto sgonfio, la gigantesca nave blu solca l’imbuto dell’ex Terminal Container scortata come non mai da piloti e rimorchiatori. L’avrebbero voluta nascondere, insieme al suo carico. Le cime, in effetti, l’agganciano alla fine del porto, nel molo più trafelato, quello delle rinfuse, nonostante a bordo non abbiano stivato grano duro.

Nave di morte

La scritta “arabeggiante” si staglia su una fiancata da 220 metri di lunghezza, come marchio indelebile di una potenza straniera appena sbarcata in terra di Sardegna: Bahri Jedda. Il simbolo stampato sulla bandiera che batte sulla brezza di Macchiareddu, per gli addetti ai lavori, è un marchio indelebile: Arabia Saudita. Non una compagnia commerciale e basta, semmai una flotta imponente di navi di Stato destinate al più inquietante dei traffici: quelli di morte. Le giustificazioni di quell’attracco improvviso si moltiplicano, dal rifornimento alla verifica di anomalie a bordo. I primi documenti che finiscono nelle nostre mani raccontano, però, tutta un’altra storia. Non una nave qualsiasi, non una provenienza come altre, non un carico di fuscelli.

Cinque anni di blocco

La memoria è ferma a cinque anni fa, maggio 2019, quando la gemella, la Bahri Tabuk, varcò Giorgino per prelevare tonnellate di morte, caricate dentro involucri d’acciaio da far esplodere su scuole, ospedali, bambini, donne e uomini nel più povero e lontano confine del mondo, lo Yemen. Da allora la sollevazione mondiale delle coscienze contro quel traffico di armi impose un’altra agenda alla politica internazionale e allo stesso Stato italiano. Tutto si fermò, quasi d’incanto, dagli Stati Uniti all’Italia. Uno stop insperato per un vero e proprio genocidio che si stava consumando con le bombe “marchiate” Sardegna, prodotte nel povero Sulcis dalla ricca Germania, per venderle alla straricca Arabia Saudita che le faceva esplodere senza appello contro le “strapovere” popolazioni dello Yemen.

Il voltafaccia

L’Italia fu costretta a revocare quei contratti di vendita tra la Rwm, braccio sardo della tedesca Rheinmetall, per le violazioni di legge che impedivano di esportare materiale bellico dal proprio territorio verso Stati in guerra, come in quel caso l’Arabia Saudita. Lo stesso fecero gli Stati Uniti, nonostante l’ingordigia dell’industria bellica americana sospinta da un Donald Trump senza contegno. Cinque anni dopo, con una guerra mediorientale in bilico tra conflitto regionale e mondiale, l’Italia e gli Stati Uniti riprendono a foraggiare, nel silenzio generale, una delle potenze più aggressive e guerrafondaie del Medio Oriente, il “compulsivo” regime del “sovrano” saudita Mohammed bin Salman, lo stesso che qualche anno fa aveva ordinato i bombardamenti delle scuole e degli ospedali nello Yemen.

Viaggio “segreto”

Il viaggio “segreto”, i rilievi satellitari “cancellati”, gli stratagemmi del carburante esaurito si infrangono su dati investigativi internazionali che non lasciano dubbi. La nave, a differenza delle missioni di cinque anni fa, questa volta non arrivava dal Medio Oriente, anzi. I report in nostro possesso registrano un punto di partenza senza precedenti: il fiume nero nel Nord Carolina, la più grande base-arsenale degli Stati Uniti d’America, quella di Sunny Point, la centrale bellica del Military Ocean Terminal. Da qui, in questo lembo di mare incuneato a sud di Washington, sono partite tutte le armi per le grandi guerre, dal Vietnam all’Iraq. Il 24 aprile, secondo i report riservati, la nave ha lasciato la costa oceanica per puntare verso il “varco” di Gibilterra, porta d’ingresso per il Mediterraneo.

Buco di 16 giorni

Nei documenti, però, c’è un buco di 16 giorni, dove compaiono due tappe fittizie, quelle di Baltimora e Genova, tutte e due non pervenute, cancellate con un trattino. Al loro posto, non lo scrivono, ma c’è Cagliari, la tappa non dichiarata, negata e mimetizzata da una surreale “sosta tecnica”. Quando i primi teleobiettivi cominciano a scrutare la stiva della nave “Blu di Persia” si capisce che quando attracca al molo rinfuse non è vuota. La linea di galleggiamento lascia trasparire un carico “pesante”, sotto ogni punto di vista. E nell’arsenale americano non ha certo caricato frumento. Che la sosta “tecnica” nel porto di Giorgino fosse un diversivo per depistare lo si capisce quando sulla “Pedemontana”, quella più lontana da occhi indiscreti, iniziano a scorrere i primi tir anonimi, senza una sola insegna, ma con una riconoscibile utilitaria al seguito dotata di silenzioso e invisibile lampeggiante, da usare solo il caso di emergenza. L’ingresso nel cavalcavia di Macchiareddu, verso una zona franca mai decollata, è la conferma di quanto si stava consumando a ridosso del Golfo degli Angeli. Potevano mimetizzare tutto, ma non quel simbolo eloquente quanto una confessione: 3, ovvero carico esplosivo, il più potente, il più pericoloso.

Marines di Giorgino

Nel cancello blindato del Porto Canale, versante rinfuse, gli agenti di una compagnia privata sono vestiti alla pari dei Marines di Sunny Point, con la differenza che qui le uniche incursioni sono quelle delle pattuglie acrobatiche di “Genti Arrubia”, i fenicotteri di Santa Gilla in assetto rosa. La preoccupazione è per quella telecamera che gli entra dentro casa, a svelare quel segreto che doveva restare tale. Prova regina, senza possibilità di smentita, per chi puntava a nascondere tutto. In un attimo sull’arena portuale si precipita tutta la “giustizia” in uniforme, per raccogliere le inutili rimostranze di chi non voleva essere inquadrato. La tensione è alle stelle, ma le telefonate con i piani alti suggeriscono che non è consigliabile identificare chi si sta occupando di riscontrare fatti e misfatti in terra sarda.

2000 bombe

Sui container, a bordo della Bahri Jedda ne caricheranno non meno di una decina da 36 mila chili l’uno, c’è un potenziale complessivo di duemila bombe, quelle utilizzate da Bin Salman contro gli sgangherati scuolabus di Sana’a, la capitale dello Yemen. Per due giorni la nave resta circondata. Si levano in volo elicotteri dell’Esercito, della Marina e non solo. Dopo cinque anni di revoca delle autorizzazioni l’Italia, con l’input del Consiglio dei Ministri dello scorso luglio, ha ripristinato, con somma gioia degli armieri tedeschi, un contratto di vendita di bombe per una cifra colossale di 400 milioni di euro all’Arabia Saudita. Niente importa se lo scenario mediorientale può ribaltarsi in un attimo, come hanno dimostrato gli ultimi eventi.

Rischio sicurezza

Di certo la ripresa dell’esportazione delle armi dalla Sardegna in quel teatro di guerra ripropone non solo un rilevante tema morale, ma anche di sicurezza, visto che l’Iran e i ribelli Houthi hanno più volte chiamato in causa l’Italia. C’è un tema, quello del potenziale conflitto “prospettico”, che avrebbe dovuto suggerire allo Stato italiano di astenersi dal “foraggiare” con nuovi approvvigionamenti un regime che non si è certo contraddistinto per spirito democratico e pacifista. Armare con 400 milioni di euro di bombe prodotte in Sardegna un regime che ha fatto uccidere giornalisti, vedasi la drammatica fine di Jamal Khashoggi, fatto a pezzi nell’ambasciata saudita in Turchia, o la violenza criminale contro le indifese popolazioni yemenite, significa non tener conto dello scenario e delle pericolose ripercussioni.

Cagliari & Mar Rosso

Un dato è certo: in queste ore il governo americano si sta sbracciando in ogni modo, Joe Biden in particolar modo, per sostenere il blocco dell’invio di armi in Medio Oriente, ad Israele in particolar modo. Nelle prime ore di stamane, invece, prima nel porto di Alexandria d’Egitto e poi in quello di Jedda, nel cuore dell’Arabia Saudita, arriverà una nave carica di morte. Con un tragitto inquietante: Sunny Point, Cagliari, sino all’inferno mediorientale. Le industrie belliche, è dimostrato, contano più della coscienza e del buon senso. Da oggi la Sardegna ritorna ad essere crocevia di armi, ponte nefasto tra gli Stati Uniti e il Mar Rosso.

